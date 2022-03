Vacinação de idosos contra a gripe na cidade de SP começará em parques e farmácias

No caso apenas das crianças acima de 5 anos, até às 17h30 desta sexta-feira (25), 76,54% haviam recebido a primeira dose e 36,93% estavam com a imunização completa. Na capital paulista, eram 84,4% e 42,1%, respectivamente.

Segundo dados do governo estadual, 91,18% da população está com o esquema vacinal completo contra a Covid.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a partir da próxima quarta-feira (30), idosos com 70 anos ou mais poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, desde que tenham tomada a terceira há pelo menos quatro meses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.