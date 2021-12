Vacinação contra a gripe prossegue na cidade de SP nesta segunda-feira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Idosos com mais de 60 anos, crianças entre seis meses e cinco anos de idade, gestantes, lactantes e puérperas podem se vacinar nesta segunda-feira (27) contra o vírus Influenza, causador da gripe, na cidade de São Paulo. Com essa vacinação, a prefeitura paulistana pretende diminuir os casos de doenças respiratórias, que tem provocado um aumento significativo na demanda por atendimento nas unidades de saúde da capital. As informações são da Agência Brasil. O vírus influenza é uma doença infecciosa febril aguda que pode trazer maior risco de complicações para grupos mais vulneráveis, como idosos. A doença pode evoluir para formas mais graves, como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e até óbito. Essa vacina contra a gripe não previne contra a nova cepa que tem circulado nos últimos meses, chamada de Darwin (H3N2). Mas essa vacinação é importante para prevenir outras gripes. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação da gripe Influenza acontece hoje nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde Integradas (AMA/UBS Integrada) até as 19h. Já nos megapostos, drive-thrus e farmácias da capital a vacinação ocorre até as 17h. De acordo com a secretaria, não há necessidade de intervalo de aplicação entre a vacina de Influenza e a vacina contra a Covid-19.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.