Vacinação contra a gripe em São Paulo começa no domingo (27)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo começará a campanha de vacinação contra a gripe no próximo domingo (27) com a imunização de idosos acima de 80 anos. No mesmo dia, haverá uma força-tarefa para aplicação do imunizante contra a Covid-19, segundo o governador João Doria (PSDB).

O "domingão da vacinação", batizado pela equipe do tucano, terá 5.000 unidades básicas de saúdes abertas nos 645 municípios do estado, das 7h às 19h.

A iniciativa visa ampliar a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade, principalmente com relação à segunda dose contra a Covid-19. Segundo o governo estadual, 75% do público infantil já tomou a primeira dose, porém apenas 34% recebeu as duas doses e completou a imunização, sendo que cerca de 800 mil crianças já poderiam ter recebido a segunda dose. Uma pesquisa da Fundação Seade apontou que 34% dos pais e responsáveis afirmaram que não levaram os filhos para vacinar por falta de tempo.

"[No dia 27] Vamos principalmente vacinar crianças de 5 a 11 anos [contra a Covid-19], proceder com a quarta dose para pessoas com mais de 80 anos, além daquelas que, eventualmente, não tomaram a sua dose", disse Doria.

"Nesse mesmo dia, vamos antecipar o início da vacinação contra a gripe, que está prevista para começar em todo o Brasil no dia 4 de abril."

De acordo com Regiane de Paula, coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização, a população poderá com mais de 80 anos poderão receber, no mesmo dia, doses contra a gripe e a Covid-19.

"O domingão da vacinação é uma oportunidade para que toda a família possa tomar a sua dose. Os municípios terão ações especiais para a aplicação da segunda dose nos faltosos, além de ampliar a cobertura vacinal da terceira e quarta dose de Covid-19", afirmou Paula.

Em São Paulo, a campanha da vacinação a gripe terá sequência, no dia 4 de abril, para o público mais de 60 anos. Depois, no dia 2 de maio, poderão ser vacinadas crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade, além de gestantes e puérperas.

A partir do dia 9 de maio será a vez da população indígena, quilombolas professores, pessoas com deficiências e pessoas com comorbidades.

A imunização ficará disponível, a partir do dia 16 de maio, para profissionais da segurança pública, caminheiros, portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

A expectativa é que a imunização contra a gripe ajude a prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e até óbitos, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com o coronavírus.

A vacinação também será diferencial para evitar sobrecarga nos serviços de saúde.

O início da campanha de vacinação contra a gripe no Brasil, conforme o Ministério da Saúde informou, será no dia 4 de abril. Serão distribuídas 80 milhões de doses da vacina influenza para todo o país.

A campanha acontecerá em duas etapas. A primeira, que ocorre de 4 de abril a 2 de maio, irá contemplar idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde. Outros grupos receberão a vacina na segunda etapa, que ocorrerá de 3 de maio a 3 de junho.

O dia D de mobilização nacional está previsto para o dia 30 de abril. A previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo SUS é produzida pelo Instituto Butantan. Ela é composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin. Esse subtipo foi o responsável pela epidemia de gripe fora de época que atingiu São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados no fim de 2021 e início de 2022.