Vacinação contra gripe atrai menos de 6.000 no primeiro dia em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro dia da volta da vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) receberam até o início da tarde de sexta-feira (24) 0.6% das pessoas que podem ser imunizadas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até às 12h de sexta, 5,954 doses foram aplicadas, sendo 5.007 em idosos, 418 em gestantes, 454 em crianças e 75 em puérperas e lactantes. Na quinta-feira (23), a prefeitura recebeu do Instituto Butantan 1 milhão de doses do imunizante contra o vírus H1N1, que têm pouco efeito sobre a epidemia atual, provocada pela Darwin, variante da influenza H3N2. Estão sendo priorizados idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas e lactantes nesta nova campanha de vacinação. A baixa procura na sexta fez com que os postos de saúde fechassem mais cedo. A previsão era que a vacinação iria até às 19h, mas as unidades encerraram o atendimento às 17h. Segundo a secretaria, o baixo movimento, apesar da alta de casos de gripe na capital, foi pelo fato de ser véspera de Natal. A campanha de vacinação contra a gripe deste ano terminou em 31 de agosto. Conforme a secretaria, foram aplicadas 4.470.557 doses, cobrindo 74,7% do público elegível. Segundo a pasta, a imunização fora de época é uma "tentativa de amenizar o quadro preocupante de aumento no número de casos de pacientes com sintomas respiratórios, nos últimos dias". De acordo com a secretaria, em novembro ocorreram 111.949 atendimentos de pacientes com sintomas gripais, sendo 56.220 suspeitos de Covid-19. Em dezembro, até esta quarta-feira (22), foram 184.460 atendimentos de quadro respiratório, sendo 84.753 suspeitos de Covid-19. "Se a pessoa não tomou a vacina neste ano e é do grupo de risco, precisa tomar", afirma o pediatra Renato Kfouri, diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações). "Claro que o grande vilão de agora é o H3N2, mas pode ter uma outra onda do tipo B ou A. Por isso, recomenda-se sempre que quem é do grupo de risco deve tomar vacina", diz. Segundo o médico, não é recomendado que uma pessoa já vacinada tome o mesmo imunizante de novo e é preciso esperar a nova campanha de vacinação, prevista para abril do ano que vem. A alta de casos, que tem lotado prontos-socorros de hospitais públicos e privados provocou uma corrida às clínicas particulares de vacina, mesmo com a previsão de que imunizantes contra ao H3N2 só cheguem nestes locais entre o fim de fevereiro e março do ano que vem. O aumento de casos fez a Prefeitura de São Paulo reservar leitos para pacientes com esses quadros no Hospital Municipal da Brasilândia, na zona norte da cidade. Segundo a secretaria, 258 dos 406 leitos do hospital, ou seja, 63,5%, serão apenas para pacientes com Sagrs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves). Os demais continuam reservados para tratamento de Covid-19. Do total para pessoas com sintomas gripais, serão 158 leitos de enfermaria e 100 de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Nesta semana, a prefeitura autorizou a contratação emergencial de 280 médicos, além de enfermeiros, para AMAs (Ambulatórios Médicos Ambulatoriais) e para UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) para tentar dar conta da alta nos atendimentos. A vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 neste domingo (26), na capital paulista, será concentrada em duas farmácias da avenida Paulista, na região central, e em seis parques de todas as regiões do município. Segundo a secretaria não é preciso ter intervalo entre elas e é possível tomar as duas vacinas, contra a Covid-19 e contra a gripe, no mesmo dia. * Veja onde tomar vacina neste domingo na cidade de São Paulo: Das 8h às 16h Farmácias avenida Paulista 2.371 e 266 Parques CRS Centro: Parque Buenos Aires (centro) CRS Sul: Parque do Guarapiranga (zona sul) CRS Leste: Parque do Carmo (zona leste) CRS Oeste: Parque Villa-Lobos (zona oeste) CRS Sudeste: Parque da Independência (zona sul) CRS Norte: Parque da Juventude (zona norte)

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.