Vacina da Pfizer quase esgota em SP no primeiro dia de aplicação

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, de modo a evitar aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já preenchido para agilizar o tempo de atendimento.

Angela Leal deverá retornar à UBS da Bela Vista em 29 de julho para receber a segunda dose, mas ela diz estar inclinada a entrar com uma ação na Justiça para antecipar o prazo. "Eles metem o pau no [presidente Jair] Bolsonaro porque a cloroquina não é indicada [para Covid] na bula, porque o uso é off-label. Como querem que siga a bula [para o medicamento] e mandam tomar a vacina três meses depois?", reclama.

Nesta semana, o Ministério da Saúde decidiu recomendar o intervalo de 12 semanas entre as aplicações da primeira e da segunda dose do imunizante, mais do que os 21 dias indicados pela fabricante na bula. O prazo segue modelo adotado no Reino Unido, primeira nação a utilizar a vacina da Pfizer em sua população.

As vacinas da Pfizer, que chegaram à capital paulista na terça-feira (4), foram aplicadas exclusivamente em unidades de saúde por causa da refrigeração. Em postos de drive-trhu foram aplicadas as da AstraZeneca.

