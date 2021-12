Uva-passa: Conheça os benefícios incríveis da fruta seca que gera discórdia

Há quem goste e quem proteste, mas não se pode negar que a uva passa é uma verdadeira tradição de Natal. A fruta seca está presente no arroz, farofa, salpicão e panetones, e o consumo no Brasil é importado, pois os custos para secagem são elevados. Cerca de 90% do consumo no país vem da Argentina, que está entre as dez maiores produtores de uva passa do mundo. Há duas maneiras de secar as uvas. Uma delas é deixá-las expostas ao sol, assim como acontece com a secagem do café e a outra opção é a secagem em fornos. A fruta previne a prisão de ventre é rica em fibras solúveis e insolúveis que ajudam a aumentar o volume das fezes e a torná-las mais macias, estimulando o funcionamento do intestino e facilitando a sua expulsão.

