Usuários de drogas provocam tumulto na região central de São Paulo

No início do mês, três ações da Polícia Civil resultaram na prisão de sete suspeitos apontados como fornecedores de drogas para a cracolândia.

As ações são integradas com a Operação Caronte, da Polícia Civil. Na sexta fase da operação, no dia 17 de novembro, a polícia registrou 21 termos circunstaciados de pessoas que consumiam drogas na rua do Triunfo.

Há duas semanas, na rua Barão de Campinas, também no centro, carro da família do técnico contábil teve os vidros quebrados por homens que levaram dois alto-falantes e outros acessórios.

Os homens levaram as chaves e documentos da vítima. Ele sofreu hematomas e pequenos cortes no corpo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de usuários de drogas roubou celulares e praticou atos de vandalismo no final da noite desta terça-feira (22) no centro de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.