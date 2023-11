Usuários de drogas interditam trechos de avenida na região da cracolândia, em SP

No mesmo dia, usuários da cracolândia saquearam uma loja especializada em conserto e venda de acessórios para celulares na rua Santa Ifigênia. Foram furtados 20 celulares e um notebook deixados por clientes para conserto, além de máquinas usadas no reparo dos produtos.

A sequência de tumultos em novembro começou no dia 1º, quando um dependente químico pediu ajuda a comerciantes após ser atingido por uma bala de borracha no braço.

No mesmo dia, passageiros do transporte coletivo relataram terem presenciado gritaria, correria e barulho de bombas na estação da Luz, na região da cracolândia. A CPTM e o Metrô ainda não se pronunciaram.

Outra confusão na região ocorreu em torno das 20h. E, também nesta terça, vizinhos registraram o funcionamento de uma "feirinha" do crack lotada de usuários no centro da capital.

Policiais militares estiveram no local por volta das 23h e dispersaram o grupo com uso de bombas. Em seguida, os dependentes químicos passaram a caminhar por ruas da Santa Ifigênia e dos Campos Elíseos, dois bairros diretamente afetados pela concentração de traficantes e usuários de drogas.

