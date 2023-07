Usuários de drogas da cracolândia fazem barricadas de fogo no centro de SP

A Polícia Civil cadastrou cerca de 200 usuários de drogas que frequentam a região. Os registros são feitos pelos policiais civis que fotografam e anotam os dados dos usuários abordados durante as ações policiais. A maioria tem passagem por furto, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes, segundo as investigações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de drogas atearam fogo em materiais recicláveis e fizeram uma barricada na esquina da rua dos Gusmões com a avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, endereço da cracolândia há cerca de três semanas.

