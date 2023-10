USP quer contratar 148 professores em 45 dias para encerrar greve

Fim do edital de excelência ou mérito: para os estudantes, esse critério é absolutamente injusto e não destina novas vagas para as unidades que precisam de professores.

Número mínimo de educadores (1.683) para garantir o funcionamento dos cursos: esse número é baseado no retorno da proporção do número de estudantes para o número de professores que a USP tinha em 2014;

Retorno do gatilho automático para a contratação de professores: hoje, quando um professor morre, é exonerado ou se aposenta, não tem a reposição automática da vaga. Os discentes cobram o retorno desse mecanismo para as vagas serem respostas;

Estudantes de todas as unidades da USP na capital aderiram à greve iniciada pela falta de professores na instituição. Agora, a pretensão dos articuladores é expandir o movimento para campi do interior paulista.

"A reitoria percebeu nossa força. A greve fez efeito. Nossa luta foi efetiva", diz Mandi Coelho, presidente do Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários Oswald de Andrade, da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas), que deu início aos protestos atuais. Ela foi uma das pessoas que esteve no debate ante o reitor.

O resultado do encontro agradou os grevistas. Há indicativo de votação pelo fim do boicote a aulas por parte de professores. Eles se reúnem em assembleia nesta quinta-feira (5).

Além desses docentes temporários, a reitoria anunciou no início de 2022 um plano para contratar 879 professores efetivos. Desse total, 238 vagas já foram preenchidas e 641 ainda precisam de seleção —que devem ocorrer até julho de 2024, segundo promessa do reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior a alunos em negociação nesta quarta-feira (4).

