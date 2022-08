Universidades paulistas celebrarão acordo para ampliar intercâmbio com a América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As três universidades estaduais de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, e a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) celebrarão na quarta-feira (17) uma parceria para ampliar a cooperação com instituições acadêmicas da América Latina e do Caribe.

O diálogo entre as universidades latino-americanas tem como objetivo fomentar a internacionalização de cursos de graduação, mestrado e doutorado. O acordo será fechado com o Grupo de Países da América Latina e Caribe (Grulac) em ato solene no auditório Teotônio Vilela, da Alesp.

"A Comissão de Relações Internacionais e a Assembleia Legislativa de São Paulo se orgulham de ter contribuído de alguma forma para esta aproximação e para a retomada das tratativas de cooperação entre as universidades", afirma o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), presidente da Comissão de Relações Internacionais da Casa.

De acordo com o parlamentar, as parcerias serão fundamentais para "ampliar horizontes na formação e na troca de experiências entre os estudantes, futuros profissionais latino-americanos".