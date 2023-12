Universidade Metodista fecha cinco cursos de graduação na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota publicada em seu site oficial e nas redes sociais, a Rede Metodista de Educação anunciou nesta quarta-feira (13) o fechamento de cinco cursos presenciais da Universidade Metodista no campus de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo: educação física, engenharia de produção, fisioterapia, rádio e TV e sistemas de informações.

Além desses, o curso de odontologia, que também tinha uma turma no período noturno, agora será apenas no horário integral (manhã e tarde).

A instituição afirmou que a decisão, que vai impactar 5% dos seus alunos, é parte do processo de reestruturação da rede, que começou em 2021.

A universidade declarou ainda que os cursos de educação física e engenharia de produção passarão a ser em formato EAD (a distância).

Segundo a nota, os alunos dos cursos descontinuados poderão trocar de turma ou de turno dentro da própria universidade ou então procurar outra instituição para transferência.

"Reforçamos que todos os alunos dos cursos encerrados foram informados e possuem alternativas para continuidade dos seus estudos, seja na própria instituição (em outro turno ou modalidade) ou em instituições que se comprometeram a manter condições financeiras semelhantes às praticadas na Metodista", destaca o texto.

Enfrentando uma série de dificuldades financeiras desde 2015, o grupo de educação pediu recuperação judicial no início de 2021. A instituição tinha uma dívida de cerca de R$ 500 milhões.

Em maio daquele ano, o pedido de recuperação foi homologado pelo Tribunal de Justiça. O juiz entendeu que a instituição tinha condições de se recuperar financeiramente dentro do processo de reestruturação.

O plano, no entanto, só foi aprovado no dia 3 de dezembro de 2022 pelo juiz Gilberto Schäfer, do 2º Juizado da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre (RS).

Em janeiro de 2022, pouco antes do início do ano letivo, a rede anunciou o fechamento da unidade de São Bernardo do Campo do seu colégio, pegando alunos, pais e professores de surpresa.

O campus Vergueiro da universidade também foi colocado à venda, para ajudar a saldar as dívidas.

"Esta ação faz parte da reorganização institucional que ocorre desde 2021 e está amparada em bases legais e, desta forma, poderemos reinvestir nos cursos em andamento e ofertar novos cursos mais aderentes à demanda do mercado atual", pontuou a nota.

Além dos alunos e professores, muitos ex-alunos usaram as redes sociais para lamentar a decisão da Metodista.