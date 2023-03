Universidade Columbia lança centro de estudos sobre clima e meio ambiente no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Universidade Columbia (EUA), uma das mais prestigiosas do mundo, lançou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (14) um centro regional de pesquisas sobre clima e meio ambiente. Intitulado Climate Hub, o projeto receberá até 2024 um aporte total de US$ 3 milhões da Prefeitura do Rio.

O valor, segundo anunciado pela administração municipal, começou a ser repassado ainda em 2022. Instituições locais e internacionais também apoiam financeiramente a criação do laboratório de estudos.

A iniciativa é parte do programa Columbia Global Center, que está presente em dez países. No Brasil, a entidade já atua desde 2013, tendo o Rio como única sede no país. Agora, com o Climate Hub, o objetivo é oferecer bolsas de estudos para pesquisadores e cientistas brasileiros que atuem na área climática.

Os selecionados poderão desenvolver projetos no Brasil e também em Columbia. A universidade, sediada em Nova York, foi a primeira no mundo a ter uma escola sobre clima, criada em 2021.

O Museu do Amanhã, na região central do Rio, recebeu o evento de lançamento. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, convidada para uma mesa de debates, precisou cancelar sua participação.

Internada desde a noite de segunda (13), com sintomas de gripe, a ministra foi representada pela secretária nacional de Mudanças do Clima, Ana Toni, que criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro no tema ambiental.

"Nos últimos quatro anos o governo federal andou para trás na questão das mudanças para o clima. Servidores públicos que têm essa agenda como prioridade não conseguiram fazer mais, não havia espaço. O novo governo trata o clima como um tema central", afirmou a secretária.

Celso Amorim, ex-chanceler e chefe da assessoria especial da Presidência, também reforçou a urgência do tema. "O clima não é um assunto a mais. É um tema de grande transversalidade, presente nos processos jurídicos, de integração e até de guerra e paz. Questões climáticas geram problemas migratórios, conflitos de vários tipos".

Profissionais do corpo docente da Universidade Columbia serão convidados para atuar na unidade do Rio, instalada em uma sala no centro da cidade, em programas educacionais com a rede de pesquisadores locais.

O Climate Hub também pretende organizar eventos relacionados ao tema e participar diretamente de ações de políticas públicas relacionadas ao clima, no município do Rio e nacionalmente.

"Os últimos anos têm sido um período de conflitos. O planeta continua se aquecendo, devastando nações, dizimando a biodiversidade. O clima é um tema fundamental, especialmente em cidades costeiras que convivem com o perigo de aumento do mar, desmatamento e ilhas de calor, como o Rio", comentou Thomas Trebar, diretor do Columbia Global Centers no Rio.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), reforçou a tentativa de tornar a capital fluminense um município central do debate ambiental. Há na prefeitura o desejo de que a Autoridade Nacional de Segurança Climática, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e anunciada pelo novo governo em janeiro, seja sediada no Rio.

"O presidente Lula conhece a vocação dessa cidade, sabe que aqueles que olham para o clima no Brasil tem o Rio como referência. Conversei com o presidente Lula na última visita dele, falamos sobre isso, ele fez aquela cara de alface, samambaia, mas sei que ele tem um carinho especial por mim e vai considerar", disse Paes.

Em 2017, após seu segundo mandato como prefeito do Rio, Paes viveu um ano nos EUA. Inicialmente seu plano era dar aula na Universidade Columbia, mas desistiu do projeto.

Em mensagem enviada à universidade à época, Paes atribuiu a desistência à turbulência política brasileira. A interlocutores, ele disse temer repercussão negativa do fato de a Prefeitura do Rio ter assinado convênios com a universidade durante sua gestão.

O secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, ex-líder da pasta do Meio Ambiente, afirmou que a parceria com a universidade prevê que a prefeitura encomende estudos sobre o clima e forme servidores no laboratório. O município também deseja que o Climate Hub crie projetos educacionais para a população.

"Teremos dois anos pela frente de plano de trabalho, renovando a relação do Rio com a Columbia e colocando a agenda climática, tão importante para a cidade. Aqui é um lugar em que se pensa sobre o clima na vanguarda. Na gestão anterior, o então prefeito [Marcelo Crivella] acabou com a Secretaria do Meio Ambiente. Quando o prefeito Eduardo Paes foi eleito, um dos compromissos era reposicionar a cidade no debate", afirmou Cavaliere.