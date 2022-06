Unimed pede desculpas por comunicado que comemora decisão sobre rol taxativo

Também informou que está tomando as "medidas cabíveis" quanto aos profissionais envolvidos. A operadora não informou quais são as medidas.

"Alcançamos diversas sentenças favoráveis [...] que julgaram totalmente improcedente os pedidos dos autores, afastando a obrigatoriedade do custeio dos tratamentos para os casos de transtorno do espectro autista [...] além de medicamentos nacionais e importados", dizia o documento.

Um dos tratamentos mais afetados têm sido os para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), já que muitas das terapias não constam na lista da agência reguladora.

A decisão, que afeta milhões de usuários de planos, é favorável às empresas que atuam no setor e altera um entendimento predominante há mais de duas décadas no Judiciário, a partir de demandas individuais levadas a diferentes instâncias contra negativas de atendimento.

