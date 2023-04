Unidade de ataque em SC é privada e tem crianças de 1 a 12 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centro educacional Cantinho Bom Pastor, onde um homem de 25 anos matou quatro crianças nesta quarta-feira (5) e deixou outras quatro feridas, é uma unidade particular da cidade Blumenau, em Santa Catarina. Ele não integra a rede municipal, que suspendeu as aulas após o ataque.

A unidade não funciona só como creche --também tem aulas de educação física, balé, dança e artes marciais. O centro educacional oferece ainda oficinas de música, informática, inglês e aulas de reforço de disciplinas curriculares.

O Cantinho Bom Pastor atende crianças de 1 a 12 anos. Para as crianças mais novas, funciona como pré-escola. Para as mais velhas, há atividades no contraturno. O centro está em atividade na cidade há ao menos 10 anos.

Horas após o ataque, o centro educacional publicou uma nota de pesar em que informa que a equipe está "sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afetam cada criança, familiares e amigos". A direção afirma que vai trabalhar com as autoridades na investigação do caso.

Segundo a polícia, o autor do ataque chegou em uma moto, pulou o muro da unidade e, ao entrar em uma sala, escolheu as vítimas aleatoriamente. Entre as armas que usou estava uma machadinha.

Uma das professoras da creche disse que trancou a sala onde ficam os bebês para tentar protegê-los. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele decidiu fugir pulando novamente o muro.

O assassino se entregou no 10º Batalhão de Polícia Militar e, em seguida, foi encaminhado a uma delegacia onde prestará depoimento.

Outras quatro crianças feridas foram socorridas e levadas para o hospital Santo Antônio. De acordo com a unidade, são duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos, nenhuma em estado grave.

AULAS CANCELADAS

As prefeitura de Blumenau informou que as aulas da rede municipal foram suspensas nesta quarta. Outras atividades, como a comemoração oficial da Páscoa em um parque da cidade, também foram canceladas.

A prefeitura informou que o serviço de psicologia do município está à disposição das famílias.

"Lamentamos profundamente essa tragédia que causa uma triste marca na história da nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de todas as famílias", disse o prefeito Mário Hildebrandt, segundo a prefeitura.