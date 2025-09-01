Unicamp prorroga inscrições do vestibular 2026 até 8 de setembro





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) estendeu o prazo de inscrição do vestibular 2026. Os candidatos terão até as 17h do dia 8 de setembro para preencher o formulário disponível no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 221.

Na edição anterior, medicina manteve a liderança da concorrência, com 266 candidatos por vaga na ampla concorrência. Em seguida, vieram cursos da área de tecnologia: ciência da computação (73 c/v), engenharia da computação (42 c/v) e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (22 c/v).

Também figuraram entre os dez mais disputados arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, farmácia, comunicação socialmidialogia, ciências econômicas (integral e noturno) e história.

Neste ano, as carreiras com maior número de vagas oferecidas são administração (180), o curso 51 (física e matemática, com 155), engenharia mecânica (140) e medicina (110). Na página da Unicamp no RUF (Ranking Universitário Folha) 2024, você encontra o desempenho dos cursos em vários quesitos.

A primeira fase será aplicada em 26 de outubro, e a segunda acontece em 30 de novembro e 1º de dezembro. A principal mudança deste ano é a redução de 20 para 18 questões no segundo dia de prova, medida para que os candidatos consigam concluir a etapa até o final.

Podem se inscrever candidatos que já concluíram o ensino médio, que estejam cursando a etapa com término previsto até o fim de 2025 ou que possuam diploma de curso superior. No momento da inscrição, é necessário informar CPF e documento oficial com foto também exigido no dia da prova. Até 30 de agosto será possível reenviar o formulário para corrigir dados; nesse caso, apenas a última versão será considerada válida.

Neste ano, 9.404 candidatos receberam isenção da taxa, válida tanto para o vestibular quanto para a modalidade Enem-Unicamp. Os contemplados, porém, precisam concluir a inscrição com o código enviado por e-mail para liberar a gratuidade.

Candidatos de escolas públicas podem optar pelo PAAIS (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social), que concede bônus de 20 a 60 pontos nas notas da primeira e da segunda fase, de acordo com o tempo de escolaridade em instituições públicas. O benefício não se aplica a quem cursou parte do ensino fundamental ou médio em escolas particulares (mesmo com bolsa) ou em unidades do Sistema S. A comprovação deve ser feita no momento da matrícula, por meio do histórico escolar.

Além disso, estudantes de escolas públicas que aderirem ao PAAIS e/ou às cotas étnico-raciais serão automaticamente inscritos, sem custo, também na modalidade EnemUnicamp 2026.

A carreira de treineiros (para quem ainda não concluiu o ensino médio) foi mantida, mas com ajustes. Agora, os inscritos devem escolher uma trilha entre três áreas: ciências humanas/artes, ciências exatas/tecnológicas ou ciências biológicas/saúde. Os participantes terão classificação divulgada e receberão certificado, mas não concorrem às vagas nem realizam provas específicas.

*

LOCAIS E DATAS DE PROVA

O vestibular será aplicado em 31 cidades de São Paulo e em seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. A escolha do município deve ser feita no momento da inscrição e vale para as duas fases.

A primeira fase ocorre em 26 de outubro. A segunda, em dois dias consecutivos, 30 de novembro e 1º de dezembro. Já as provas de habilidades específicas de música acontecem entre 15 e 30 de setembro, e as de artes visuais, cênicas e dança entre 3 e 5 de dezembro.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 23 de janeiro de 2026, com matrícula virtual nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Estão previstas oito chamadas ao todo.

COMO É O VESTIBULAR DA UNICAMP?

A prova da primeira fase é composta por 72 questões objetivas, cobrando conteúdos de português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e inglês. A segunda fase é discursiva e ocorre em dois dias.

1º dia:

Redação (escolha entre duas propostas)

6 questões de língua portuguesa e literatura

2 questões interdisciplinares de inglês

2 questões interdisciplinares de ciências da natureza

2º dia:

Matemática (4 a 6 questões, dependendo da área)

2 questões interdisciplinares de ciências humanas

Provas específicas por área:

Biológicas/saúde: biologia e química

Exatas/tecnológicas: física e química

Humanas/artes: história, geografia, filosofia e sociologia

COMO FAÇO A INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR?

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, entre 1º de agosto e 1º de setembro de 2025, no site da Comvest. Após preencher o formulário, o sistema gera o boleto e o comprovante de inscrição.

QUAL É O VALOR DA TAXA E COMO PAGAR?

A taxa custa R$ 221 e deve ser paga até 8 de setembro de 2025, via boleto bancário em banco ou internet banking. Não é possível pagar por Pix.

QUEM CONSEGUIU ISENÇÃO PRECISA SE INSCREVER?

Sim. Mesmo quem teve a isenção aprovada precisa entrar no sistema com o código enviado por e-mail e efetuar a inscrição dentro do prazo.

QUANTAS VEZES POSSO ME INSCREVER?

Apenas uma vez por CPF. Não é permitido usar o CPF de responsáveis. Se for necessário corrigir dados, o candidato pode preencher um novo formulário será considerada válida apenas a última versão enviada até 30 de agosto.

COMO SEI SE MINHA INSCRIÇÃO FOI CONFIRMADA?

A confirmação aparece no site da Comvest em até 72 horas após o pagamento. É responsabilidade do candidato checar se a inscrição foi registrada corretamente.

POSSO ESCOLHER DOIS CURSOS?

Sim, desde que ambos pertençam à mesma área de conhecimento: biológicas/saúde, exatas/tecnológicas ou humanas/artes.

QUAIS DOCUMENTOS PRECISO INFORMAR?

É necessário informar o número do CPF e o de um documento oficial com foto, como RG, passaporte ou CNH (com RG visível e assinatura). Esse mesmo documento deverá ser apresentado nos dias de prova.

POSSO ESCOLHER EM QUAL CIDADE FAREI A PROVA?

Sim. No momento da inscrição, o candidato deve escolher a cidade onde deseja realizar as provas do vestibular. A mesma cidade será usada tanto na primeira quanto na segunda fase, com exceção de alguns municípios, cujos candidatos serão alocados em cidades vizinhas na segunda etapa.

Cidades exceções que terão mudanças