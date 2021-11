Unicamp divulga lista de aprovados para a 2ª fase do vestibular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta segunda (29) a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular. A divulgação estava prevista apenas para 13 de dezembro, mas a instituição adiantou o resultado.

A lista pode ser acessada no site do vestibular.

Segundo a Unicamp, 12.938 candidatos foram aprovados para a próxima etapa, que está marcada para os dias 9 e 10 de janeiro de 2022. Eles concorrem a 2.540 vagas, em 69 cursos de graduação da universidade, que é uma das mais prestigiadas do país.

A primeira fase da Unicamp aconteceu em 7 de novembro e deu início ao calendário dos principais vestibulares no Brasil.

Neste ano, os organizadores da prova aumentaram de 4 para 5 horas o tempo para os candidatos responderem às 72 questões de múltipla escolha que compõem a prova da primeira fase. A decisão considerou a melhora das condições sanitárias em relação à edição anterior.

No ano passado, a universidade havia reduzido o número de questões, de 90 para 72, por causa da pandemia. A decisão de ampliar o tempo mesmo com menos perguntas ocorreu após a constatação de que os candidatos ao vestibular 2021 tiveram dificuldades adicionais com os conteúdos do ensino médio devido ao fechamento das escolas no ano passado.

Os organizadores também alteraram a prova de matemática para os candidatos aos cursos de ciências humanas. As notas desse teste foram as que tiveram maior queda no processo seletivo 2021.

Na segunda fase, em janeiro, os candidatos fazem provas com questões dissertativas. Uma das provas tem conteúdo comum para todos os estudantes, enquanto a outra exige conhecimento específico do curso escolhido em 1ª opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas; ciências humanas/artes).