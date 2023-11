União autoriza mineradora a voltar a operar na Serra do Curral, em Minas Gerais

As críticas às atividades das mineradores na região ganhou nova dimensão após a reação de ambientalistas e artistas contrários à autorização dada em abril do ano passado a outra mineradora, a Tamisa, a explorar uma área na Serra do Curral.

Parte da Serra do Curral já está sob proteção devido à criação de reservas como o parque das Mangabeiras e o parque da Serra do Curral. Ainda há, porém, áreas sem essa proteção, que acabam virando alvo das mineradoras. A Embapra começou a atuar na região desde a década de 1950.

"Foi realizada fiscalização ambiental no local na data de 8 de novembro de 2023. Na ocasião, foi constatado que a empresa estava realizando a limpeza do das estruturas de contenção de sedimento, medida de segurança necessária. Semad e Feam reiteram que qualquer ação emergencial visando prevenir impactos ambientais devem ser adotadas de imediato pelo responsável, sob pena, inclusive, de incidir nas sanções administrativas caso ocorra o evento danoso", afirmou o governo estadual.

A autorização da ANM condiciona as atividades à apresentação de um plano de fechamento de mina em seis meses e ao desassoreamento das barragens do local em dois meses.

A permissão, dada no mês passado, está limitada ao minério já lavrado e estocado, que poderá ser comercializado. A autorização foi dada quatro anos depois da suspensão das atividades da empresa na serra por descumprimento de um acordo firmado com a Semad )Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais).

