Unhas em gel e cílios alongados requerem cuidados na praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Basta caminhar um pouco pelas praias brasileiras para ver que a tendência neste verão são os cílios alongados e as unhas longas e impecáveis. Mas, esse combo da beleza requer cuidados, pois nem sempre combinam com areia e água salgada.

A dermatologista Daniella Fukumaru, da clínica La Forme, diz que esses recursos favorecem muito as mulheres esteticamente. "Os cílios ficam mais alongados e mais volumosos e a esmaltação dura muito mais, mas é preciso alertar que podem, sim, trazer riscos para a nossa saúde", explica a médica titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

As unhas em gel, orienta a médica, podem deixar as unhas naturais mais frágeis e quebradiças. "Já o alongamento de cílios pode provocar inflamação, irritação e alergia na região da base do cílios e causar a queda ou quebra dos cílios naturais por fazer uma certa tração na região ou por causa do uso de produtos para colar e retirar", diz.

"Para quem insiste em usar, é preciso ter cuidado com a higienização do local, principalmente ao entrar no mar e ter contato com a areia. Fazer a limpeza com produtos leves e adequados para a região das pálpebras é uma boa opção", orienta.

Quem tem extensão de cílios precisa de cuidados especiais também por causa das alterações de temperatura.

"Isso vale por exemplo para quem trabalha em cozinha industrial, por conta do uso do forno. O fio dos cílios é feito de um material que pode afetar sua curvatura e aderência com altas temperaturas", explica Polly Leão, embaixadora da LashBox LA e proprietária da Polly Leão Lashes.

Segundo Polly, a água do mar, a piscina e a areia não danificam a extensão de cílios, mas é necessário ter um cuidado extra.

"Se não tomar os cuidados, será preciso fazer antes a manutenção. Geralmente as manutenções em cidades com temperatura amena ocorre uma vez ao mês, porém em cidades litorâneas esse período pode ser reduzido para a cada 15 dias. A queda dos cílios pode ocorrer com maior frequência na praia, assim como em pessoas que fazem prática intensa e diária de esportes", diz a especialista.

Ela acrescenta que é obrigatório ter na bolsa de praia ou da piscina água termal ou filtrada para jogar nos olhos sempre que necessário (veja mais dicas abaixo).

UNHAS E ÁGUA NÃO COMBINAM

Já em relação às unhas em gel, o principal cuidado deve ser fazer as manutenções nos prazos corretos, ou seja, a cada 15 dias. A fundadora e CEO da Semhora Unha Franquias, Paula Faria, explica que, para maior durabilidade dos alongamentos e preservação da saúde das unhas naturais, deve-se evitar contato com água de mar, cloro de piscina, saliva e produtos de limpeza.

"Produtos para alongamentos são feitos para serem utilizados em superfície seca. Meios úmidos podem danificar os alongamentos, uma vez que, junto com o crescimento natural das unhas, aceleram o processo de descolamento das bordas do material aderido, o que propicia a infiltração de água e proliferação de micro-organismos, podendo inclusive danificar as unhas naturais", afirma ela.

Faria diz que no verão ou quando há mais sudorese do corpo, como na prática de atividade física, o descolamento das bordas pode acontecer mais rapidamente. "Mas, se a manutenção for feita a cada 15 dias, com a técnica correta, não há interferência na qualidade do trabalho."

A médica dermatologista também explica que é preciso usar o bom senso ao utilizar esses recursos de beleza. "Você pode colocar a unha ou os cílios, mas é importante fazer pausas e não usar constantemente. Colocou, faz 2 a 3 semanas de pausa e, nesse intervalo, use produtos adequados para fortalecer a unha e use produtos específicos para a higienização dos cílios."

A dermatologista orienta que, para estar em moda neste verão, o que não pode faltar é apenas um item: o protetor solar.

PRINCIPAIS CUIDADOS NO VERÃO

COM OS CÍLIOS

- Ter uma água termal ou água doce para lavar os cílios logo após a saída do mar ou piscina, pois isso evitará que a solução salina ou cloro intensifique a quebra de ligação da cola. Isso manterá os cílios bonitos por mais tempo

- Higienizar diariamente para evitar doenças oculares

- Pentear diariamente para evitar que os fios se enrosquem

- Nunca puxe os fios ou esfregue os olhos

- Não usar protetores ou qualquer produto oleoso na região dos olhos.

COM AS UNHAS

- Fazer manutenção a cada 15 dias

- Não entrar no mar nem na piscina

- Não ter contato com areia nem produtos de limpeza