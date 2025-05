Unesp remarca primeira fase do vestibular para dia 8 de junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) remarcou para 8 de junho (um domingo) a primeira fase do vestibular de inverno 2025. A prova deveria ter sido realizada neste domingo (25), mas foi cancelada minutos antes do início por falta de luz em um dos locais de prova.

A data de realização da segunda fase do exame, com questões discursivas e uma redação, está mantida para os dias 21 e 22 de junho, conforme previsto no cronograma inicial.

O cancelamento da prova ocorreu por volta das 14h, horário em que estava previsto o início do exame. A suspensão foi feita porque houve falta de energia elétrica por um problema interno em um dos locais de prova, na Etec Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo.

A universidade informou à Folha que decidiu pelo cancelamento para garantir "isonomia a todos os candidatos". Ainda segundo Unesp, ninguém chegou a receber ou ter acesso à prova.

A Unesp não informou se os candidatos podem solicitar o reembolso da taxa de inscrição caso não queiram fazer o exame na nova data.

Ainda segundo a universidade, todo o restante do cronograma do vestibular está mantido, com a publicação do resultado dos aprovados em 11 de julho.

O vestibular de inverno da Unesp recebeu 2.564 inscrições para concorrer as 144 vagas em cursos de engenharia com aulas integrais no campus de Ilha Solteira. Cerca de 1.100 candidatos iam fazer a prova na capital paulista e o restante no interior –a prova foi cancelada para todos.