Unesp demite professora que foi detida em atos golpistas

Ainda segundo a reitoria, o processo respeitou o princípio constitucional da ampla defesa e constatou que a servidora violou "deveres funcionais previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado."

"Em relação à pena de demissão aplicada, foi caracterizada infração disciplinar de natureza gravíssima, após criteriosa apuração ocorrida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela unidade universitária em decorrência da participação da docente nos atos de 8 de janeiro de 2023", disse a universidade em nota.

A demissão da docente foi publicada no Diário Oficial deste sábado (29), após a conclusão da apuração de um processo administrativo disciplinar. Ela ainda tem direito a recorrer da decisão no Conselho Universitário, segundo informou a universidade.

