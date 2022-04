Unesco declara dois locais no Brasil como geoparques mundiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesco declarou nesta quarta-feira (13) dois locais brasileiros como geoparques mundiais. São eles o geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte, e o geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

O geoparque Araripe até o momento era o único brasileiro entre os geoparques da Unesco. Ele fica na bacia do Araripe, entre os estados de Ceará, Pernambuco e Piauí.

Como o nome diz, os geoparques são relacionadas aos patrimônios geológicos de relevância internacional. Segundo a Unesco, o objetivo também é explorar, desenvolver e celebrar as relações entre os aspectos geológicos, naturais, culturais e imateriais da área.

O título de geoparque mundial tem duração de quatro anos. Depois disso, há um processo de revalidação que pode resultar em mais quatro anos com o título.

Caso a reavaliação entenda que o parque não mais cumpre algum critério, o local terá dois anos para adequação. Caso isso não aconteça, o geoparque perde então o título.

*

CONHEÇA OS GEOPARQUES DO BRASIL RECONHECIDOS PELA UNESCO

ARARIPE

O local tem registros geológicos do período do Cretáceo Inferior, entre 90 e 150 milhões de anos atrás, com destaque para a importância paleontológica.

Esse geoparque foi nomeado em 2015 pela Unesco e tem 3.441 km².

SERIDÓ

Sob o domínio da caatinga, bioma exclusivo do Brasil, o geoparque tem uma área de 2,800 km².

Na região há 120 mil habitantes e comunidades quilombolas.

A região tem uma das maiores reservas do mineral scheelita da América do Sul e tem testemunhos da evolução de 600 milhões de anos da Terra.

CAMINHOS DOS CÂNIONS DO SUL

O geoparque, em área de mata atlântica, tem uma área de 2,830.8 km² e é habitado por 74.120 pessoas.

Entre as estruturas que chamam a atenção na região estão as enormes paleotocas, escavadas animais extintos da megafauna, como preguiças gigantes.