Um número surpreendente de mulheres têm a vida sexual descontente

Mais da metade das jovens participantes em um estudo australiano afirma ter algum tipo de sofrimento pessoal relacionado ao sexo. Os resultados do estudo foram publicados na revista Fertility and Sterility.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.