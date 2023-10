Um dos museus mais visitados da Alemanha, Pergamon vai fechar por 14 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais espaços artísticos da Alemanha, o Museu Pergamon, que guarda obras históricas como o portão de Ishtar, que adornava a entrada da antiga cidade da Babilônia, permanecerá fechado por 14 anos para obras estruturais.

De acordo com comunicado oficial da instituição, as obras, com início agendado para o dia 24 de outubro, pretendem consertar danos que datam ainda do período da Segunda Guerra Mundial, quando o Museu sofreu abalos que ainda comprometem a conservação das obras de arte e não foram resolvidos por reformas anteriores.

A ideia é que pelo menos uma das alas do museu reabra para o público daqui há quatro anos, porém todo o espaço só poderá voltar a ser visitado em 2037. Ainda de acordo com a instituição, as obras devem custar 1,2 milhões de euros.

Localizado na Ilha dos Museus, o Pergamon é o maior espaço dedicado à arte da capital alemã. Durante o período em que permanecer fechado ainda será possível visitar outros lugares, como o Museu Antigo, o Museu Novo, Antiga Galeria Nacional, Museu Bode e a Galeria James-Simon.