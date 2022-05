Um ano após chacina em creche de SC, acusado não foi a julgamento

O acusado responde processo por cinco homicídios qualificados e 14 tentativas de homicídio por motivo torpe e meio cruel, sem possibilidade de defesa das vítimas. A Promotoria e o Tribunal de Justiça não informaram à reportagem o nome dos advogados do acusado —o processo corre sob segredo de justiça. A reportagem não conseguiu contato com sua defesa.

O homem acusado pelo crime, Fabiano Kipper Mai, hoje com 19 anos, continua preso. A defesa dele solicitou novos exames de sanidade mental, negados pelo Judiciário. Com isso, ele pode ir a júri popular.

Saudades tem hoje oito escolas municipais, com 1.132 crianças. Na creche atacada, os alunos têm entre 6 meses e 2 anos. "Esquecer a gente nunca esquece, mas começa a aprender a conviver com a tristeza", afirma Schneider.

Segundo ele, aos poucos a cidade vai voltando a sua rotina, mas medidas de segurança precisaram ser implantadas. "Colocamos sistemas de segurança nas escolas, com catraca eletrônica, vigias, botão do pânico e 24 novos profissionais. Criamos um espaço psicossocial para todos que buscam atendimento psicológico e de assistência social.

"Mudamos todo o ambiente, estrutura física interna, criamos um espaço de livre circulação no lugar das salas invadidas, usamos cores mais leves para um ambiente mais acolhedor e para evitar as lembranças terríveis", explica o prefeito da cidade, Maciel Schneider.

O vereador diz que a família do acusado pelo crime era conhecida de todos na cidade e nunca teve problemas com ninguém. "É uma família humilde e tranquila. Foi bem difícil pra eles também, mas voltaram a conviver na sociedade, que não os julgou e os acolheu".

Desde a chacina, a cidade tenta voltar ao normal, mas as marcas do crime ainda estão presentes.

No dia 4 de maio de 2021, um jovem de 18 anos invadiu a creche e matou as cinco vítimas a golpes de facão. Um outro bebê foi ferido, mas sobreviveu.

