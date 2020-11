Última pesquisa do 1º turno aponta Amazonino à frente

Manaus/AM - A Pesquisa Action, realizada entre os dias 09 e 10 deste mês, com 1.069 eleitores, aponta liderança de Amazonino Mendes com 24,8% das intenções de voto, seguido de David Almeida com 16,2%.

Na simulação de segundo turno, Amazonino aparece com 40,2% das intenções de voto e Almeida com 38,9%.

A pesquisa, inscrita no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número Nº AM-00874/2020, é a última do primeiro turno. A eleição será realizada no domingo e a expectativa é que seu resultado seja conhecido por volta de 19h.