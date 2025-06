UFSM abre inscrições para vestibular 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) está com as inscrições abertas para o vestibular 2026. A instituição, localizada no interior do Rio Grande do Sul, também divulgou o calendário de aplicação das provas do processo seletivo.

Ao todo, serão oferecidas 1.707 vagas. Elas estão distribuídas nos quatros campi da instituição —Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Metade das vagas disponíveis no processo de seleção serão reservadas para cotas e a outra metade será distribuída em ampla concorrência.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal do candidato, no site oficial da UFSM, com a conta do Gov.br. Após o login, o participante deverá informar suas informações pessoais, como CPF, data de nascimento, email válido, número de telefone e outros dados.

A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 80. O pagamento deve ser feito por boleto bancário ou via Pix até o dia 12 de novembro.

Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o participante deve fazer o cadastro até o dia 3 de outubro, às 23h59.

De acordo com o edital, os pedidos de isenção da taxa são válidos apenas para os candidatos cadastrados no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal) e membros de famílias de baixa renda. Para os estudantes que se enquadram nesse critério, ele deverá preencher o NIS (Número de Identificação Social) no momento do requerimento.

O vestibular será composto por três provas, totalizando 120 questões objetivas e uma redação. O primeiro dia do processo seletivo acontecerá no turno da tarde do dia 10 de janeiro de 2026, com 40 questões.

No dia 11 de janeiro de 2026, serão aplicadas duas provas, uma no turno da manhã e outra na parte da tarde, que totalizarão 80 questões e a redação. O conteúdo da prova será baseada nas quatro áreas de conhecimento —matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

O processo seletivo será aplicado nas cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, no estado do Rio Grande do Sul, e em Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

*

CALENDÁRIO VESTIBULAR UFSM 2026

- Solicitação de isenção da taxa: até 3 de outubro

- Resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa: até 10 de outubro

- Período de inscrição: até 10 de novembro

- Período de pagamento da taxa de inscrição: até 12 de novembro

- Realização das provas: 10 de janeiro de 2026 (turno da tarde) e 11 de janeiro de 2026 (turno da manhã e da tarde)

- Divulgação da classificação final: em data a ser definida