UBSs dão informações divergentes sobre melhores horários para vacinar em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o início da vacinação de idosos de 77 anos a 79 anos, nesta quarta-feira (3), a demanda nos pontos de vacinação deverá aumentar. Como a maioria das imunizações feitas até agora ocorreram nas 468 UBSs (unidades básicas de saúde), segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), a reportagem consultou 18 unidades de várias regiões da capital para saber em quais horários há menos filas para os idosos, que têm sido grande nos últimos dias.

Em apenas sete foi possível obter um horário mais adequado para que fugir das filas. Mesmo assim, algumas alertam para se evitar das primeiras horas da manhã, o horário de maior demanda, e outras, para tentar não ir ao posto o período da tarde.

Assim, para evitar ter de esperar muito tempo, o melhor é ligar para a própria unidade de saúde antes de sair de casa para saber como está o movimento.

Na maior parte (11), os funcionários disseram que não conseguiriam passar um horário mais adequado.

Na UBS Jardim Panamericano, no Jardim Vivan (zona norte), a dica é evitar o horário das 15h ou 16h. O motivo é que os filhos voltam do trabalho e daí decidem levar os pais para vacinar nesse horário. "Às 7h é um bom horário, mais tranquilo. Exceto às segundas-feiras, que lota mais no período da manhã", disse uma atendente.

O horário das 7h não é indicado para quem for procurar a UBS Autódromo, na Cidade Dutra (zona sul), segundo os funcionários. O motivo é que neste horário é feita a coleta de exames de sangue. O mesmo acontece na UBS Parque Dororteia, no Jardim Santa Teresinha (zona oeste).

Na UBS Vila Matilde, na zona leste, a nformação é que entre 7h e 8h o posto fica mais mais lotado, porque nesse horário acontece a coleta de sangue e outros exames, ao lado do local de vacinação. A mesma explicação foi dita na UBS Autódromo, na zona sul.

Procurada para pedir informações sobre os melhores horários, a atendente da UBS Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista (centro), disse que o movimento era intenso durante todo dia. A atendente afirmou que a situação era melhor na UBS Humaitá, na rua de mesmo nome, também na Bela Vista, mas ninguém, atendeu o telefone. Esta unidade de saúde, entretanto, montou um ponto de vacinação na praça dom Orione, no sistema de drive-trhu, em que as pessoas não precisam descer do carro, como uma forma de se evitar filas na unidade.

Agendamento Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde não respondeu sobre como os idosos podem obter informações a respeito dos melhores horários para imunização.

Mas disse que, para agilizar o atendimento, recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos. Também indicou o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já, que agiliza o tempo de atendimento em até 90%.

Confira os locais de vacinação Drive-thrus - horário: das 8h às 17h

Praça Charles Muller - Estádio do Pacaembu (região central)

Neo Química Arena (estádio do Corinthians) (zona leste)

Autódromo de Interlagos - rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 - Portão 9, entrada KRF (zona sul)

Centro de Exposições do Anhembi - rua Olavo Fontoura - Portão 38 (zona norte)

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente - rua Marechal Malet, 535 - Parque da Vila Prudente (zona leste)

Clube Hebraica, rua Doutor Alceu de Assis, 25, na parte superior do clube, Pinheiros (zona oeste)

Estádio do Morumbi - praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, entrada pelo portão 15 do estádio, da avenida Giovanni Gronchi (zona oeste);

Memorial da América Latina, rua Itagipuru, 500, portão 2, Barra Funda (zona oeste)

Ginásio do Ibirapuera - rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413 (zona sul)

Teatro Paulo Eiró - av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro (zona sul).

AMAs/UBSs Integradas - horário: das 7h às 19h

Centro

Sé - R. Frederico Alvarenga, 259, Pq. D. Pedro II

Leste

Vila Itapema - R. Costeira, 572, Jd. Arisi

Jd Brasilia - Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 245, Jd Brasilia

Fazenda Do Carmo - R. Francisco Cardoso Jr., 10, Cidade Tiradentes

Humberto Cerruti - Av. Olavo Egídio De Souza Aranha, 704, Vl Cisper

Jd Das Laranjeiras - R. Bento Guelfi, 1100, Jd Das Laranjeiras

Jd Da Conquista III - Trav essa Somos Todos Iguais, 330, São Mateus

Jd Das Oliveiras - R. José Da Cruz Camargo, 174, Itaim Paulista

Vila Carmosina - R. Ipopoca, 61, Itaquera

Parada XV De Novembro - R. Ibiajara, 804, Parada XI De Novembro

Aguia De Haia - R. Tantas Palavras, 59, Cohab

Águia De Haia Parque Paulistano - R. Silveira Pires, 265,

Parque Paulistano Jd Helena - Av. Kumaki Aoki, 785,

Jd Helena Jose Bonifacio I - Av. Prof. Osvaldo De Oliveira, 610, Jd Helena

Ama/UBS Jose Bonifacio III - R. Silvio Barbini, 40, Itaquera

Jd Três Marias Mauricio Zamijovsky - R. Breno Accioli, 440, Vl São Francisco

Jd Tietê I - Av. Engenho Novo, 120, Jd Tietê

Jd Santo André - R. Miguel Ferreira De Melo, 497, Jd Santo André

Jd São Francisco II - R. Bandeira De Aracambi, 704, Jd Rodolfo Pirani

Sitio Da Casa Pintada - Av. Maria Santana, 101, São Miguel Paulista

Norte

Cidade Líder - Av. Dr Francisco Munhoz Filho, 379, Cidade Lider

Vila Itaim (Jd Romano) - R. Rio Manuel Alves, 182, Itaim Paulista

Jd Ladeira Rosa - R. José Da Costa Gavião, 150, Brasilândia

Jd Paulistano R. Encruzilhada Do Sul, 220, Jd Paulistano

Massagista Mario Americo - R. Oscar De Moura Lacerda, 231, Imirim

Vila Palmeiras - R. Francisco Lotufo, 24, Freguesia Do Ó

Elisio Teixeira Leite - Av. João Amado Coutinho, 400, Jaraguá

Jd Ipanema - R. Pedro Ravara, 11-A, Jaraguá City

Jaragua - Estrada De Taipas (Esq. Rua Paulo Arentino), 1648, Jaraguá

Vila Barbosa - Av. Mandaqui, 197, Limão

Lauzane Paulista - R. Valorbe, 80, Lauzane Paulista

Perus - Praça Vigario João Gonçalves De Lima, 239, Perus

Vila Pereira Barreto - R. Dom Manoel D'elboux, 76, Jd São Jose

Anhanguera - R. Marcela Alves De Cassia, 175, Jd Jaraguá

Parque Maria Domitila - Av. Do Anastácio (Esq. Rua Willis Roberto Banks), 2421, Pq Maria Domitila

Jd Joamar - R. Adauto Bezerra Delgado, 230, Jd Joamar

Wamberto Dias Da Costa - R. Paulo Cesar, 60, Tremembé

Vila Guilherme - R. João Ventura Batista, 615, Vl Guilherme

Vila Medeiros - R. Eurico Sodre, 353, Vl Medeiros

Jd Brasil - R. Francisco Peixoto Bezerra, 400, Jd Brasil

Oeste

Vila Piauí - Praça Camilo Castelo Branco, 10, Vl Piauí

Vila Nova Jaguaré - R. Salatiel De Campos, 222, Jaguaré

Jd São Jorge - R. Angelo Aparecido Dos Santos Dias, 331, Jd São Jorge

Paulo VI - Av. Vaticano, 69, Jd Joao XXIII

Vila Sônia - R. Abraão Calil Rezek, 91, Vl Sonia

Sudeste

Água Rasa - R. Serra De Jaire, 1480, Água Rasa

Vl Oratório - Tito Pedro Mascelani R. João Fialho De Carvalho, 35, Vl Diva

Vila Antonieta - R. Coronel João De Oliveira Melo, 440, Vl Antonieta

Padre Manoel Da Nobrega - Av. Padre Francisco De Toledo, 545, Arthur Alvim

Jd Nordeste - R. Nicolo Tartaglia, 45, Jd Coimbra

Cangaíba - Carlos Gentile De Mello Av. Cangaíba, 3722, Cangaíba

Vila Silvia - R. Belem Dos Santos (Esquina R. Lauro De Freitas), 222, Vila Silvia

Chacara Cruzeiro Do Sul - R. Mercedes Lopes, 989, Chácara Cruzeiro Do Sul

Vila Carrão - Dr Adhemar Monteiro Pacheco R. Dr Jaci Barbosa, 280, Vl Carrão

Vila Moraes - João Paulo Botelho Vieira R. Giovanni Di Balduccio, 250, Vl Moraes

São Vicente De Paula - R. Vicente Da Costa, 289, Ipiranga

Cupecê - Dr. Waldomiro Pregnolatto Av. Santa Catarina, 1523, Vl Santa Catarina

Dr. Geraldo Da Silva Ferreira - Av. Eng Armando De Arruda Pereira, 2944, Vila o Encontro

Americanópolis - R. Cidade De Santos, 46, Americanópolis

Vila Clara - R. Rolando Curti, 701, Vila Clara

Pari - R. Das Olarias, 503, Canindé

Parque Bristol - R. Francois Bunel, 194, Pq Bristol

Jd Independência - Hermenegildo Morbim Jr R. Planalto De Conquista, 80, Jd Independência

Jd Grimaldi - R. Pedro De Castro Velho, 523, Vila Bancária

Jd Elba - Humberto Gastão Bodra R. Batista Fergusio, 1016, Vila Cardoso Franco

Vila Guarani - R. Teresinha, 123, Jd Maringá

Vila Califórnia-Zeilival Bruscagin - Praça Conde De São Januário, 91, Vila Califórnia

Sul

Vila Prel - Antônio Bernardes De Oliveira - R. Tereza Maia Pinto, 11, Vila Prel

Parque Fernanda - R. Ernesto Soares Filho, 301, Pq Fernanda

Jd Miriam-Manoel Soares De Oliveira - Av. Santo Afonso, 419, Jd Miriam

Vila Missionária - R. Rainha Das Missões, 515, Vila Missionária

Ama/UBS Vila Joaniza - R. Luis Vives, 85, Vl Joaniza

Vila Império - R. Catarina Gabrielli, 236, Americanópolis

Jd Icaraí- Quintana - R. São Roque Do Paraguaçu, 190, Vl Quintana

Jd Mirna - R. Dr Juvenal Hudson Ferreira, 13, Jd Mirna

Jd Castro Alves - Av. João Paulo Barreto, 131, Jd Castro Alves

Jd Capela - R. Barao De Paiva Manso, 200, Jd Capela

Parque Novo Santo Amaro - R. Porta Do Prado, 18, Pq Novo Sto Amaro

Parque Figueira Grande - R. Daniel Klein, 211, Pq Figueira Grande

Parque Santo Antonio - R. Manuel Bordalo Pinheiro, 100, Pq Santo Antonio

Jd Alfredo - R. Dinar, 51, Jd Alfredo

Parque Doroteia - R. Dos Aniquis, 3, Jd Santa Terezinha

Centros-escolas - horário: das 8h às 17h

Centro-Escola Barra Funda - av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza - av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa - av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

UBS - horário 8h às 17h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/