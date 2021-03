UBSs começam a vacinar nesta segunda (1º) os idosos entre 80 e 84 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo começa a vacinar nesta segunda-feira (1º) os idosos com idades entre 80 e 84 anos nas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e em todo o estado. A imunização desse público alvo começou no sábado (27), em cinco pontos de drive-thru.

No primeiro dia de imunização, houve filas com espera de mais de cinco horas. Já no domingo (28), foi mais tranquilo. Além das UBS, os drives-thrus continuarão aplicando a dose da vacina contra a Covid-19. São seis postos: no estádio do Pacaembu (região central), Clube Hebraica (zona oeste), Arena Corinthians (zona leste), Autódromo de Interlagos (zona sul), Centro de Exposições do Anhembi (zona norte) e na Igreja Boas Novas (zona leste). O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

A estimativa do governo do estado, gestão João Doria (PSDB), é vacinar 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos em todo o estado. Só na capital paulista são 140 mil.

Para esta segunda também está mantido o início da imunização de aproximadamente 3.500 funcionários que atuam na linha de frente nas ações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, além de trabalhadores autônomos da Saúde com idade superior a 55 anos.

O estado também pretende abrir a vacinação para os idosos entre 77 e 79 anos na próxima quarta (3). A estimativa é imunizar 430 mil pessoas deste público. De acordo com o governador Doria, o estado disponibiliza de 720 mil doses de vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Até as 19h30 deste domingo, 2.348.361 de doses de vacina foram aplicadas em todo o estado de SP.