Uber retorna sede para São Paulo depois de um ano e meio em Osasco

A empresa também negou influência da CPI dos Aplicativos na volta da sede à capital e afirmou que a decisão foi motivada por uma mudança na estratégia da empresa no país. Ela criticou também a discussão do limite de veículos de aplicativo em circulação.

Ele afirma que a comissão deve se reunir para cobrar a Uber quanto ao retroativo dos impostos não pagos pela empresa. "São bilhões de reais que não foram pagos corretamente. Vamos cobrar. De acordo com nossos cálculos, daria para construir um novo Hospital das Clínicas com esse dinheiro".

Em nota, a gestão Nunes diz que quer se fortalecer como principal polo de tecnologia do país e que, para isso, reduziu a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços). A cobrança do imposto caiu de 5% para 2% no fim do ano passado.

