Uber lança serviço 'fura-fila' em São Paulo

A Uber não explicou, por exemplo, quanto as corridas vão custar a mais para quem optar pelo Prioridade. Também não disse qual percentual do valor arrecadado com a modalidade será repassado aos motoristas parceiros.

Nesta quarta-feira (16), no início da tarde, horário de baixa movimentação, a Prioridade não aparecia entre as opções disponíveis para passageiros que gostariam de viajar entre a Vila Mariana e a região central de São Paulo, por exemplo.

O horário de funcionamento da modalidade que permite furar a fila de espera não é fixo e deve acompanhar a dinâmica de movimentação da cidade. Se houver muita demanda na volta para casa, no fim do dia, por exemplo, ela estará disponível.

