Tutor de cão mata a tiros passageiro de carro que atropelou animal em MG

A moto e a arma usados no crime foram apreendidos. O caso foi registrado no 10° DP de Ribeirão das Neves e a polícia segue buscando o suspeito, que agora é considerado foragido.

Segundo a PM, exames periciais realizados no local encontraram dez cápsulas deflagradas pela arma do suspeito no chão.

Gabriel Angelo de Oliveira Araújo estava com a tia e o primo em um carro que trafegava por uma rua do bairro São Pedro, na noite desta segunda-feira (7).

