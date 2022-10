Turistas italianos são baleados ao entrarem por engano em comunidade do RJ

Um representante consular "se dirigiu imediatamente" ao hospital, e o consulado "está em constante contato com os familiares e as autoridades locais para prestar a devida assistência aos conterrâneos."

"Dois deles, feridos levemente, já receberam os atendimentos médicos necessários em um hospital local. Como relatado pela polícia local, a agressão ocorreu nas proximidades de um dos acessos à comunidade de Manguinhos, na zona norte da capital fluminense, onde os cinco turistas teriam entrado por erro, enganados pelas indicações do GPS", diz nota do Consulado.

Na manhã desta sexta, os amigos dos dois baleados voltaram ao hospital, mas não quiseram falar com a imprensa. Segundo a direção do Hospital Evandro Freire, ambos tem quadro de saúde estável.O Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro confirmou a informação.

As vítimas são um homem de 21 anos, identificado apenas como Riccardo, baleado na costela, e Nicolo Desiato, 23, atingido no braço esquerdo.

