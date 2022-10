Turista sofre queda e morre acidente com tirolesa em praia do Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de 39 anos morreu após cair de uma tirolesa na praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati (CE) nesta segunda (10). A estrutura da atração cedeu, o que fez com que a vítima caísse em queda livre até o chão.

Sérgio Murilo Lima de Santana chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em nota à reportagem, a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará informou que o dono do equipamento e um funcionário que operava a tirolesa já foram identificados e prestaram depoimento.

Mais detalhes sobre o caso, como a causa da falha na estrutura e a causa da morte da vítima ainda serão confirmados por laudos.

Outras testemunhas do acidente também devem ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente,

"A SSPDS também informa que as investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Aracati, município do qual Canoa Quebrada faz parte", completou a nota.

Sérgio Murilo era natural do Pará e passava férias com a família no litoral cearense. As tirolesas estão entre as principais atrações turísticas do local, além das praias, dunas e passeios de buggy.