Turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu é identificado

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O corpo do turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu foi identificado neste domingo (23) como sendo do canadense Sean Sarq, 58.

A identificação foi confirmada pela Polícia Científica do Paraná após exame de necropsia.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que aguarda manifestação do consulado canadense, que já foi informado.

O turista se afogou após cair do parapeito de uma passarela do lado argentino das Cataratas, no dia 17 deste mês, na cidade de Puerto Iguazú.

Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, na margem brasileira do rio Iguaçu, próximo à ponte Tancredo Neves.

O ponto fica a cerca de 22 km de distância das Cataras do Iguaçu, no Paraná. Ele foi localizado por um homem que fazia passeios náuticos na região e resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo nota divulgada pelas autoridades argentinas, testemunhas relataram que o canadense teria subido na cerca e caído nas águas, desaparecendo em seguida.

Ainda não se sabe se ele pulou ou queria tirar uma selfie no momento do acidente.

A assessoria do Parque Nacional do Iguaçu disse que a foto de um homem nas águas do rio que está circulando pela internet não é confirmada como sendo do turista.

Em nota, o Parque Nacional do Iguazú, na Argentina, disse que não dará nenhuma declaração no momento "por respeito às pessoas ligadas ao evento e para não atrapalhar as apurações".

Em suas redes sociais, Sean Saraq tem as Cataratas do Iguaçu como foto de capa.

Ele se identificava como "planificador estratégico", com experiência em categorias de consumo e farmacêuticas, além de investigação de mercado na América do Norte e Europa.

Sarq relatou que viveu em diferentes cidades do Canadá, "em Paris, da Europa, e na 'Paris da América do Norte' (Montreal), espero algum dia viver na 'Paris da América do Sul', Buenos Aires", escreveu.

O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural e reúne o maior conjunto de quedas d'água do mundo. De acordo com o parque, mais de 1 milhão de pessoas, de 142 países diferentes, visitaram o local este ano.