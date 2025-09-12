Turista argentino é encontrado morto no Rio, e polícia apura golpe do 'boa noite, Cinderela'





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio investiga a morte de um turista argentino cujo corpo foi encontrado na segunda-feira (8) na estrada da Grota Funda, na zona oeste da cidade. Alejandro Mario Ainsworth, 54, estava desaparecido desde a noite anterior, e os investigadores trabalham com a hipótese de que ele tenha sido vítima do golpe conhecido como "boa noite, Cinderela".

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pelo caso, o corpo não apresentava sinais de violência, e exames periciais deverão apontar a causa da morte. Até então, o desaparecimento vinha sendo acompanhado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que confirmou a identidade do corpo.

Natural de Buenos Aires, Ainsworth trabalhava como gerente administrativo de uma rede de laboratórios e estava hospedado em Copacabana, na zona sul do Rio, de acordo com a imprensa argentina. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele deixou o local onde estava por volta das 23h44 de domingo (7). A partir desse momento, familiares afirmam que perderam completamente o contato com ele.

Relatos divulgados pelo site argentino Radio Sudamericana apontam que, poucas horas depois do desaparecimento, já na madrugada de segunda-feira, houve movimentação incomum em suas contas bancárias. Foram feitas transferências, empréstimos e mudanças de senha. Ainda segundo familiares, cerca de US$ 3.500 teriam sido retirados, além de operações de crédito registradas em nome do turista.

As diligências seguem sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que tenta identificar os autores e mapear os locais por onde a vítima passou antes de ser encontrada morta.

O caso acende novo alerta para a atuação de quadrilhas que aplicam o golpe do "boa noite, Cinderela" na capital fluminense. A prática consiste em dopar as vítimas, geralmente turistas, com substâncias misturadas a bebidas alcoólicas, para em seguida cometer roubos ou saques eletrônicos. Em alguns episódios, a intoxicação leva à morte.

Se confirmada a suspeita, será o terceiro assassinato relacionado ao golpe em pouco mais de um ano no Rio. Em agosto de 2023, o jamaicano naturalizado americano D'wayne Antonio Morris, 43, foi encontrado morto em um apartamento em Copacabana, após sair com mulheres que, segundo a polícia, teriam colocado entorpecentes em suas bebidas.

Dois meses depois, em outubro, o colombiano Manuel Felipe Martínez Mantilla, 33, assessor econômico do governo de seu país, morreu durante uma viagem ao Rio para um congresso acadêmico. Amigos acreditam que ele também tenha sido vítima da mesma tática criminosa.

O golpe voltou a ganhar repercussão internacional em agosto deste ano, quando dois britânicos denunciaram terem sido dopados por mulheres que conheceram em uma roda de samba na Lapa. Os jovens contaram que beberam caipirinhas oferecidas pelas golpistas em um quiosque de Ipanema. Um deles chegou a cair desacordado na areia da praia, cena registrada por uma testemunha em vídeo que circulou nas redes sociais. O prejuízo relatado foi de R$ 14,6 mil.

As investigações sobre esse caso levaram à prisão de duas mulheres, que respondem na Justiça pelo crime. A terceira envolvida também é ré.

No mesmo domingo em que Ainsworth desapareceu, uma mulher procurada por participação em outro episódio de "boa noite, Cinderela" foi presa em Bangu, também na zona oeste. Gabrielle de Souza Curado é suspeita de dopar um turista francês em dezembro de 2024. Uma comparsa dela já havia sido detida em maio deste ano.