Turbina de avião pega fogo no aeroporto Santos Dumont, no Rio

Detritos causados pelas chamas ficaram pela pista, o que levou ao fechamento do aeroporto para pousos e decolagens entre 17h27 e 18h26. A Infraero informou que as operações foram retomadas logo após uma vistoria e limpeza das pistas.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A turbina de um avião da Gol teve um princípio de incêndio no início da decolagem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

