Turbina de avião pega fogo em decolagem no Santos Dumont, no Rio

As operações do aeroporto já foram retomadas após ficarem suspensas das 17h27 às 18h26 em razão de detritos deixados na pista pelas chamas. Não houve feridos na intercorrência.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da GOL teve que pousar após a turbina pegar fogo durante decolagem no fim da tarde desta quinta-feira (4) no aeroporto Santos Dumont, no Rio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.