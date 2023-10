Turbina de avião da Gol explode em voo da ponte aérea Rio-São Paulo

Em maio, a turbina de uma aeronave da Gol pegou fogo durante a decolagem, paralisando as operações do aeroporto Santos Dumont por mais de uma hora.

Em comunicado, a Gol diz que "a tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente". Também afirma que os clientes receberam suporte e tiveram as passagens remarcadas para os próximos voos com destino a Congonhas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um voo da Gol que saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Congonhas, em São Paulo (SP), na segunda-feira (9), precisou fazer um pouso de emergência depois da explosão de uma das turbinas do avião.

