Tuiuti traz reino de Wakanda e África futurista à Sapucaí

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O reino de Wakanda, criado pela Marvel e que fez sucesso nos cinemas em 2018 com o filme "Pantera Negra", é reconstruído no terceiro carro alegórico da Paraíso do Tuiuti.

Com Panteras Negras saltando das laterais do carro, em um voo pendular em direção às arquibancadas, a performance mostra duas características do Carnaval de Barros: tecnologia e interação dos componentes com o carro.

Pantera Negra retrata uma África Futurista, mas que mantém as tradições milenares dos diversos povos do continente.

No enredo da Tuiuti, o protagonista, o rei T'Challa, interpretado no cinema pelo ator Chadwick Boseman, lembra o orixá Oxanguiã, um jovem que rege os conflitos entre os povos, buscando a paz com sabedoria e equilíbrio.