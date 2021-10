Tuitaço mobiliza rede social contra corte de R$ 600 milhões na ciência

O ministro da Ciência, Marcos Pontes, afirmou na sexta-feira (8) que foi "pego de surpresa" e diz ter ficado "muito chateado" com a aprovação do corte. Ele também disse no domingo (10) que os cortes são "equivocados e ilógicos".

A medida se deu a pedido do ministro Paulo Guedes (Economia). Um ofício enviado por ele afirmou que o governo decidiu dividir os R$ 600 milhões com outras pastas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mobilização em prol da ciência acontece nesta sexta-feira (15) diante dos cortes orçamentários sofridos pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). Pela manhã, um tuitaço mobilizou a rede social com as hashtags #SOSCiencia e #LiberaFNDCT, em referência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

