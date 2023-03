Tubarão ataca adolescente em praia de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos foi atacado por um tubarão neste domingo (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE), cidade distante cerca de 18 km do Recife. Socorrido por bombeiros, o jovem foi levado de helicóptero para o Hospital da Restauração, na capital, onde passou por cirurgia.

Em nota, a assessoria de imprensa da unidade hospitalar afirma que o estado de saúde do adolescente é grave, mas estável.

"O Hospital da Restauração informa que o paciente vítima do incidente com um tubarão passou por procedimento cirúrgico com especialistas de traumatologia e cirurgia vascular. O adolescente, de 14 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com quadro de saúde grave, mas estável".

Segundo a Prefeitura de Jaboatão de Guararapes, a região do mar onde o jovem entrou é proibida para banho desde 2021. Em nota, a gestão diz que as "informações são de que o incidente ocorreu no momento em que ele entrou no mar e os bombeiros se dirigiam para orientá-lo a sair, visto que a área faz parte de um trecho de 2,2 quilômetros interditado para o banho, como medida para evitar incidentes com tubarões".

O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) ratificou a proibição. Também em nota, o comitê afirma que desde 1999 é proibido praticar esportes, mergulho e natação no trecho, "mas desde o mês de julho de 2021 o local também é proibido para o banho de mar, após a expedição de um decreto municipal".

Os bombeiros informaram que o ataque aconteceu por volta das 11h20. A vítima, que teve a coxa direita mordida pelo animal, foi levada de helicóptero para a UTI do Samu, no bairro do Derby, área central do Recife, e em seguida para o Hospital da Restauração, na mesma região. A unidade é de gestão estadual e especialista em traumas.

HISTÓRICO DE ATAQUES

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso de ataque de tubarão contra humanos em Pernambuco, foram notificadas 76 ocorrências do tipo, sendo 66 no continente e outras 10 na ilha de Fernando de Noronha, de acordo com o Cemit.

O último caso havia sido o ataque a um surfista na praia de Milagres, em Olinda, em fevereiro deste ano.

No ano passado, em Noronha, um turista de Rondônia foi mordido no pé. Poucos meses antes, uma menina de 8 anos foi atacada na ilha e teve a perna amputada.

Outros ataques de tubarões já foram registrados em Fernando de Noronha. Um dos episódios ocorreu em dezembro de 2015, quando um turista perdeu o antebraço direito. Um ano depois, em dezembro de 2016, outro banhista teve ferimentos após contato com um tubarão.

Em Jaboatão dos Guararapes, duas pessoas foram mordidas por tubarão em 2021, e uma delas morreu.