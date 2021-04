Trio é preso com drogas escondidas em casa de Manaus

No endereço indicado, a Rocam efetuou a prisão de outro homem que guardava o restante do material ilícito. No total, foi apreendida uma porção média e 17 trouxinhas de maconha tipo skunk, 130 trouxinhas de cocaína e uma porção pequena de oxi.

Em patrulhamento, os policiais encontraram os suspeitos com uma quantidade de maconha e cocaína. Após questionamentos, a dupla confessou que estava traficando drogas e apontou o local onde havia o restante do produto.

