Trilhos do Trem do Vinho servem como teste para VLT no Sul do país

O VLT foi desenvolvido pela divisão da Marcopolo destinada ao setor metroferroviário e foi produzido no complexo industrial de Caxias do Sul (RS), numa planta específica para trens.

Segundo a Giordani, que opera 23 quilômetros de trilhos entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, os testes prosseguirão até o final de outubro e serão realizados das 22h às 6h no percurso da maria-fumaça que integra o Trem do Vinho.

Os testes começaram na última semana e fazem parte de uma parceria entre a Marcopolo Rail, fabricante do VLT, e a Giordani Turismo, que opera o Trem do Vinho entre as cidades do Rio Grande do Sul.

