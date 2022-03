Tribunal de Contas do Estado de SP cria ouvidoria exclusiva para mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) criou uma ouvidora exclusiva para o atendimento de mulheres. A proposta é ter uma ferramenta para que as funcionárias possam denunciar situações de violência, assédio e outras ocorrências durante o trabalho.

"O nosso objetivo é criar um canal seguro e específico para receber eventuais relatos das servidoras que se sentirem prejudicadas. É um sinal de comprometimento do Tribunal com a igualdade de gênero e a evolução da sociedade, para garantir direitos e reprimir violações às garantias constitucionais", diz o presidente do TCE-SP, Dimas Ramalho.

A criação da ouvidoria foi publicada no Diário Oficial no sábado (19) e tem o prazo de um mês para ser implantada. Uma funcionária, indicada pelo presidente do órgão, será a responsável pelo novo canal.