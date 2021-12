Três venezuelanos são mortos a tiros após briga em bar em Camboriú, no litoral de SC

FLORIANÓPOLIS, SC (UOL-FOLHAPRESS) - Três venezuelanos morreram, vítimas de disparos de armas de fogo, no fim da madrugada deste domingo (19), na cidade de Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. Conforme a Polícia Civil do estado, uma discussão que iniciou no interior de um bar e terminou na rua foi a origem do triplo homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. O crime aconteceu na rua Monte Bandeiras, no bairro Monte Alegre. "Segundo informações, umas das vítimas possuía uma desavença com um dos agressores e já havia sido ameaçado anteriormente", informou ao UOL Paulo Freyesleben, o delegado de plantão. Investigadores buscaram imagens dos estabelecimentos vizinhos ao bar para identificar os suspeitos, mas os locais estavam fechados por hoje ser domingo. Os venezuelanos foram identificados como José Guillermo Carrera, 33 anos, José Alexandre Subero Rivas e Victor Simon Patete Viamonte, ambos com 28. Eles moravam no mesmo bairro onde aconteceu o crime. Na manhã de hoje, foi feita uma perícia no local. A continuidade da investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia de Camboriú. A Polícia Militar também esteve na ocorrência e informou que duas das vítimas morreram no local do crime. A outra foi encaminhada ao hospital pela ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A PM informou ainda que, pelo fato das vítimas serem venezuelanas, elas não possuem cadastro no Sistema de Segurança Pública Estadual, impossibilitando a coleta de dados relativos a antecedentes, entre outras informações.

