Três truques simples e eficazes para perder peso

2. Sem distrações: você deve resistir à tentação de comer ou beber enquanto assiste algo ou mexe no celular. Já existem pesquisas que mostram que as pessoas que comem distraídas comem 10% mais.

1. Pratos menores: a pessoas que têm pratos maiores servem e ainda consomem 16% mais do que aquelas que com pratos menores.

Os métodos de emagrecimento são diferentes para cada pessoa, sendo necessário uma ida ao nutricionista, mas existem estudos que mostram que fazendo pequenas mudanças no estilo de vida podem ser bem eficazes, sem precisar tomar medidas extremas. A Eat This, Not That! recomenda três truques simples:

