Três são detidos por roubo de carro de luxo em Santo André

Na sequência, ainda conduzindo o veículo roubado momentos antes, os três abordaram uma jovem, que conduzia uma moto Dafra Next preta. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher entrou em luta corporal com os assaltantes, que decidiram fugir.

Segundo o boletim de ocorrência, PMs foram informados que um homem havia estacionado sua i/BMW azul e, enquanto abria o porta-malas para colocar alguns pertences, foi abordado por um trio que portava um objeto aparentando ser uma arma. Eles fugiram com o automóvel de luxo e o celular do administrador de empresas de 34 anos. O valor desse modelo de BMW varia entre R$ 340 mil e R$ 560 mil, dependendo o ano.

