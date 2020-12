Três receitas de pudim para adoçar a ceia de Natal; confira

O pudim é um dos doces favoritos dos brasileiros, e mesmo concorrendo com as sobremesas natalinas, o doce ainda é uma pedida para a ceia de Natal.

Listamos 3 receitas fáceis de fazer, confira:

Pudim de laranja SEM leite condensado

Ingredientes

Calda

– 150 gramas de açúcar

– Suco de 1 laranja coado

Pudim

– 150 ml de leite

– Casca e suco coado de 2 laranjas

– 1 gema e 3 ovos

– 150 gramas de açúcar

– 2 caixinhas de creme de leite

– 1 colher de sopa de leite em pó

Modo de Preparo

Calda

- Derreta 150 gramas de açúcar em uma panela em fogo baixo.

- Depois adicione 50 mililitros de suco de laranja e mexa por cerca 2 minutos, até formar uma calda.

- Despeje a calda em forminhas individuais, o suficiente para espalhar pelo fundo e reserve.



Pudim

- Em uma panela em fogo médio, aqueça 150 mililitros de leite com a casca de 2 laranjas até começar a ferver, por cerca de 3 minutos.

- Apague o fogo, tampe a panela e deixe esfriar, por cerca de 10 minutos.

- Depois de morno, passe por uma peneira, descarte as cascas e reserve o leite.

- Coloque em uma tigela 1 gema, 3 ovos, 150 gramas de açúcar e bata com o fuê.

- Adicione a mistura de leite morno, 400 gramas de creme de leite, 100 mililitros de suco de laranja, 1 - colher de sopa de leite em pó e misture com o batedor de arame.

- Transfira para as forminhas individuais que estão com a calda e leve ao forno preaquecido em banho-maria a 160 graus C por 45 minutos.

- Retire do forno e leve as forminhas à geladeira para esfriar. Desenforme e sirva.

Pudim de Cenoura

Ingredientes

- 2 cenouras médias cozidas.

- 3 ovos

- 1 xícara de açúcar

- ½ [meia] lata de leite condensado

- 1 xícara de leite integral

- ½ [meia] xícara de farinha de trigo

- 1 colher de sopa de margarina

Modo de Preparo

1. Unte a forma com caramelo e reserve. Despeje os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea.

2. Despeje na fôrma já untada com caramelo e leve ao banho-maria por cerca de 1h. A forma deve ser de buraco no meio e tampada com papel alumínio. (Caso faça numa caçarola própria para pudim, que vai ao fogo em banho maria, o tempo de cozimento se reduz muito - fique atento).

3. Verifique se o pudim está pronto enfiando um palito ou um garfo, se ele sair seco, está pronto, se sair molhado ainda está cru e deve ficar mais tempo

4. Retirar do forno e esperar esfriar. Desenformar depois de frio

Cobertura de chocolate opcional

1 caixa de creme de leite

3 colheres de achocolatado em pó ou chocolate

Modo de preparo da calda de chocolate:

1. Leve ao fogo os dois ingredientes, misturando até formar uma calda homogênea.

2. Desligue o fogo e espere esfriar um pouco, batendo com a colher de pau.

3. Ao espalhar a calda no pudim, deixe cair a maior parte dentro do buraco.

4. Leve para gelar por umas 4 horas.



Pudim de Leite lisinho

Ingredientes – Calda

100g de Açúcar

50 ml de Água

Ingredientes – Pudim

395 gramas de leite condensado

150 ml de Leite

2 gramas de essência de baunilha

meia fava de baunilha

6 ovos (sem a pele da gema)

Papel alumínio

Modo de Preparo

Faça a calda: derreta o açúcar com a água em fogo baixo. Com o tempo a água irá evaporar e o açúcar começará a ficar marrom e caramelizar. Cozinhe até chegar ao ponto da calda.



Despeje na forma redonda com furo e reserve (Quando for colocar o pudim, o caramelo deve estar firme, para não incorporar).

Bata os ingredientes do pudim na mão (não pode bater muito para não criar bolhas de ar, caso contrario o pudim fica cheio de buracos).

Despeje a massa do pudim na forma, passando por uma peneira fina, para tirar as bolhas que formaram, evitando a formação de furos.

Cubra com papel alumínio e leve ao forno em banho maria no fogo baixo (180º), para evitar os furinhos.

Para saber se já aprontou, enfie uma faca na massa, se a faca sair limpa, está pronto!



Deixe esfriar para poder desenformar.

Após desenformar, coloque na geladeira para gelar por 12 horas.