Três professores se recusam a assumir cargo de diretores afastados por Nunes

"A capacitação, inédita, inclui vivência em outras unidades educacionais e tem como objetivo o aprimoramento da gestão pedagógica para melhorar a aprendizagem de todos os estudantes. As unidades contarão com o reforço de mais um profissional na equipe gestora. A remuneração dos diretores será mantida", diz a nota.

A maioria das escolas afetadas pela medida trabalha com alunos de alta vulnerabilidade socioeconômica e com deficiência.

Para a parlamentar, "decisões baseadas exclusivamente em desempenho numérico de avaliações padronizadas podem desconsiderar os avanços de caráter qualitativo, especialmente no que diz respeito à educação inclusiva, cujos desafios exigem compromisso ético, metodológico e estrutural por parte do poder público".

"Estas unidades são coformadoras de docentes junto a nossas unidades, atestamos, enquanto universidade pública e pertencente ao grupo das cem melhores do mundo, a qualidade do trabalho de tais escolas, considerando inadmissível o procedimento utilizado", diz a moção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.